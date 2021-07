WindTre ha lanciato una nuova e particolare offerta estiva dedicata ai clienti Iliad e MVNO che scelgono di procedere con il trasferimento del numero. La nuova tariffa lanciata dal gestore nato dall’unione di Wind e 3 Italia è la WindTre GO 101 Star + Limited Edition con Easy Pay.

WindTre GO: nuova offerta con 101 GB di traffico dati!

L’offerta WindTre GO 101 Star + Limited Edition permette di ottenere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

101 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Il costo di rinnovo della tariffa è di soli 7,99 euro al mese, da saldare tramite una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto.

L’attivazione della nuova offerta estiva non può essere effettuata indistintamente a tutti i nuovi clienti. WindTre ne rivolge l’attivazione esclusivamente ai clienti provenienti da Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri operatori virtuali, fatta eccezione per ho. Mobile e Kena Mobile.

La tariffa recentemente lanciata da WindTre si accosta a quanto già proposto dal pacchetto di offerte operator attack che, a partire da un costo di soli 7,99 euro al mese, permettono di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.

Le offerte proposte dal pacchetto WindTre GO sono disponibili soltanto per i clienti indicati dal gestore, che rivolge ogni tariffa a fasce di clienti stabilite in base all’operatore da cui effettuano il trasferimento del numero. In questo caso l’attivazione potrà essere effettuata accedendo al sito ufficiale del gestore e richiedendo la nuova SIM.