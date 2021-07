Vodafone sta guardando all’estate con estrema voglia di riscattarsi. Infatti, l’operatore rosso ha un obiettivo ben chiaro, ossia quello di attaccare altri operatori come Iliad e TIM e riuscire ad ottenere quanti più clienti è possibile. Di fatto, il provider, per raggiungere un successo che possa andare avanti nel tempo, ha realizzato delle promozioni molto importanti per i nuovi clienti. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Vodafone: ecco le tariffe che battono TIM, Iliad e WINDTRE

Gli abbonati che scelgono la Special 70 Giga avranno la possibilità di avere ben 70 giga per la connessione ad internet, chiamate illimitate verso tutti ed SMS infiniti da poter inviare a tutti. Il prezzo previsto per rinnovare la tariffa è di 7,99 euro con il rinnovo previsto ogni mese.

Rispetto alle precedenti promozioni, i clienti che attiveranno in queste settimane la Special 70 Giga, avranno anche una garanzia in più. Stiamo parlando del fatto che il gestore prevede un costo bloccato almeno per il primo semestre di abbonamento. Per i primi sei mesi, dunque, non ci saranno rimodulazioni.

L’offerta è vincolata però a delle condizioni. Normalmente, gli utenti che scelgono questa tariffa dovranno procedere al versamento di una soglia extra dal valore di 10 euro per attivare la SIM.

Al contempo, tutti i clienti che sono interessati, dovranno necessariamente effettuare la richiesta di attivazione in uno dei punti vendita del gestore in Italia. Infine, la portabilità del numero è necessaria per la sottoscrizione della tariffa. Con le condizioni attuali di Vodafone, la Special 70 Giga può essere presa in considerazione solamente per gli abbonati TIM, Iliad e WINDTRE.