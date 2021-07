Il colosso sudcoreano Samsung, come anticipato nei giorni scorsi da numerosi teaser, ha da poco presentato in veste ufficiale per il mercato indiano un nuovo smartphone appartenente alla famiglia Galaxy F, ovvero il nuovo Samsung Galaxy F22. Si tratta di un dispositivo di fascia media dotato di una buona scheda tecnica ad un prezzo decisamente interessante.

Samsung Galaxy F22 è ufficiale per il mercato indiano

Samsung Galaxy F22 è il nuovo device di fascia medio-bassa presentato dal noto colosso sudcoreano per il mercato indiano. In particolare, la parte frontale è occupata da un Infinity-U Display con tecnologia SuperAMOLED e con un refresh rate pari a 90Hz. Dal punto di vista prestazionale, invece, è presente il SoC MediaTek Helio G80 con diversi tagli di memoria da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno.

Tuttavia, sia il design che alcune specifiche tecniche ricordano in realtà un altro dispositivo dell’azienda, ovvero il Samsung Galaxy M22. Quest’ultimo, in particolare, è destinato ad arrivare a breve in Europa, quindi è molto probabile che il Samsung Galaxy F22 sia in realtà una versione re-branded di quest’ultimo. Staremo a vedere se sarà effettivamente così. Di seguito vi riassumiamo comunque le specifiche tecniche.