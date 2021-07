Le offerte tariffarie Creami Wow 10GB, Creami WeBack e Creami Style, proposte dall’operatore virtuale PosteMobile e adesso attivabili su rete Vodafone, sono state prorogate fino al 20 Luglio 2021, salvo eventuali cambiamenti.

Per sottoscrivere queste offerte, dedicate a tutti i nuovi clienti PosteMobile con o senza portabilità del numero, bisogna accedere al sito ufficiale dell’operatore virtuale e scegliere se acquistare direttamente online oppure tramite contatto telefonico. Ricordiamoci insieme cosa propongono.

PosteMobile ha prorogato Creami Style e Creami WeBack

Con Creami Wow 10GB si ottengono ogni mese credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, oltre a 10 Giga di traffico internet mobile fino in 4G, corrispondenti a 10240 credit. Nello specifico, attivando quest’offerta si riceve contestualmente il piano ricaricabile denominato Creami NEXT 1, in questo caso a un costo promozionale di 4,99 euro al mese.

Il traffico dati previsto da Creami NEXT 1 è composto da 5 Giga di base e 5 Giga bonus, questi ultimi erogati entro 24 ore dall’attivazione. Dal secondo mese in poi, tuttavia, il cliente potrà usufruire dei 10 Giga complessivi subito dopo il rinnovo. Creami Style offre un bundle mensile composto da 500 credit da utilizzare per chiamate ed SMS verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, oltre a 5 Giga di traffico internet mobile, il tutto al prezzo di 5 euro al mese.

Il cliente può tuttavia ottenere 5 Giga aggiuntivi al costo di 1 euro in più al mese, tramite l’opzione 5 Giga Extra, disponibile soltanto dopo aver esaurito il traffico dati incluso con l’offerta. Questa opzione può essere attivata dalla propria area personale, dall’app PosteMobile o tramite il Servizio Fai da Te e l’Assistenza Clienti al numero 160. È possibile ottenere fino a un massimo di 10 Giga aggiuntivi, al prezzo totale di 7 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.