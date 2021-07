Kena Mobile e le offerte da 100GB con 5 euro di rimborso per ogni amico

Bisognerebbe partire da lontano per spiegare la genesi della vita dei gestori virtuali, quelli che pian piano sono riusciti a dare grande lustro alla loro attività sul territorio italiano. Quando tutti credevano che solo i classici gestori potessero riscuotere successo, ecco che questi ultimi si sono inseriti in maniera dirompente, portando alla luce gestori come ad esempio Kena Mobile.

Il noto provider in questo momento dispone di tre offerte, regalando agli utenti una grande opportunità. Per ogni amico presentato al provider infatti ci sarà un rimborso pari a 5 €, fino ad un massimo di 50 €.

Kena Mobile sfida ho. Mobile con alcune promozioni esclusive

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre
Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre
Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: