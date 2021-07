iphone-ecco-il-modello-che-oggi-vale-oltre-45-milioni-di-dollari

Continua il nostro viaggio nel mercato del lusso dove si trovano smartphone unici e rari a prezzi davvero incredibili. Pochi ci crederanno, ma questo iPhone 6 oggi costa 48,5 milioni di dollari. Diciamo che tra gli smartphone costosi è quello che vale più di tutti. Scopriamo insieme questo mondo fantastico fatto di oro e diamanti, ma accessibile a pochi, anzi pochissimi, magnanti.

iPhone 6: il Falcon SuperNova Pink Diamond è lo smartphone più caro in assoluto

Tutti sappiamo che i modelli iPhone di Apple sono tra i più cari sul mercato, vuoi per il marchio, per la loro particolare longevità e qualità nei dettagli. Ma quello di cui vi parleremo ora li supera abbondantemente.

Addirittura si tratta dello smartphone più caro in assoluto. Ci teniamo a precisare che prezzi così assurdi non derivano da particolari tecnologie, ma dalle finiture e dai dettagli. Si tratta di modelli rivisitati da aziende specializzate nel settore del lusso capaci di trasformare, come in questo caso, un semplice iPhone 6 in un device da 48,5 milioni di dollari.

Si tratta del Falcon SuperNova Pink Diamond iPhone 6. Questo speciale e unico modello è stato rivestito in oro 18 carati su tutta la scocca così da renderlo incredibilmente luminoso ed elegante. Ma se ciò può non bastare agli occhi esigenti di chi vive nel lusso, per alzare ancora l’asticella, sul retro è stato incastonato un diamante rosa molto prezioso.

Ovviamente questo non è l’unico iPhone prezioso da collezione che si trova in commercio. Ad ogni modo, tra tutti, è quello che si è aggiudica il primato per essere il più costoso. Non lo supera nemmeno l’iPhone con un errore di produzione che lo ha reso non solo famoso, ma anche molto caro.

Insomma non si finisce mai di scoprire cose nuove e, quando pensiamo di aver raggiunto il limite umano, una notizia come questa ci depista nuovamente sorprendendoci incredibilmente.