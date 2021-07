Terminano i dubbi attorno al nome dei prossimi iPhone in arrivo. Apple non lancerà alcun iPhone 12s ma ben quattro varianti di iPhone 13, compreso un iPhone 13 mini.

Le incertezze riguardanti i problemi che la nomenclatura “iPhone 13” avrebbe potuto suscitare in quella fetta di utenza incline a percepire in maniera negativa il numero tredici trovano risposta in seguito all’emergere di un rapporto dell’Economic Daily News.

Apple chiamerà i suoi prossimi smartphone iPhone 13 e non iPhone 12S!

Secondo la fonte, nel mese di settembre Apple procederà con il lancio di un iPhone 13, un iPhone 13 mini e delle due versioni Pro e Pro Max. Nessun iPhone 12s quindi verrà rilasciato né Apple opterà per la denominazione “iPhone 2021”. Quest’ultima opzione era stata favorita da un’ampia porzione di utenti durante un recente sondaggio propinato agli appassionati.

Il questionario ha rilevato la presenza di una percentuale non indifferente di utenti per i quali il numero tredici influirebbe negativamente nell’acquisto dei nuovi dispositivi. Non meno apprezzato sarebbe il nome “iPhone 12s”, inteso come sinonimo di una scarsa introduzione di aggiornamenti e novità.

Il lancio dei nuovi iPhone 13 avverrà nel mese di settembre e si tratterà dell’ultima generazione di melafonini caratterizzata dalla presenza di una versione mini. Gli iPhone 14 in arrivo nel 2022 non avranno un modello “mini”, il quale sarà sostituito da un modello ancora ignoto con display da 6,1 pollici.

Le voci in merito agli iPhone 13 in arrivo si fanno sostenitrici di opinioni contrastanti in merito all’introduzione di novità rilevanti da parte del colosso. Soltanto il lancio ufficiale potrà confermare o smentire quanto emerso.