Vodafone: Promo Special a 7 euro, torna la promozione che tutti aspettavano

Qui di seguito è riportato il messaggio inerente alle due promo Vodafone, che gli ex clienti troveranno tra gli SMS.

“Per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9.99 euro al mese. Costo SIM e attivazione 1 cent! Attiva l’offerta senza vincoli, se non sei soddisfatto con Vodafone Open ti rimborsiamo! Dettagli su ulteriori costi dei servizi in caso di utilizzo all’800034663 o suvoda.it/web8. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro l’8 Luglio 2021″.

“Vodafone Open, la libertà di cambiare idea senza vincoli! Per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Attiva l’offerta, se non sei soddisfatto hai 30 giorni per ripensarci e chiedere il rimborso! Dettagli su ulteriori costi dei servizi in caso di utilizzo all’800034663 o vai su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro l’8 Luglio 2021“

Costi ed altro

Per la versione a meno di 10 euro al mese è previsto un contributo iniziale pari ad 1 centesimo di euro, mentre, per la Special Vodafone a 7 euro mensili non è previsto alcun costo di attivazione.