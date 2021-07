Vodafone guarda alla stagione estiva con grande fiducia. L’operatore inglese ha l’obiettivo conclamato di affrontare altri gestori come TIM e Iliad per ottenere quanti più nuovi clienti possibili. Il provider per un successo duraturo ha previsto delle promozioni speciali per i nuovi clienti. Tra queste, spicca la tariffa Special 70 Giga.

Vodafone, la sfida a TIM e Iliad con la tariffa da 70 Giga

Gli abbonati che optano per la Special 70 Giga riceveranno un ticket che comprende 70 Giga per la connessione internet, chiamate senza limiti verso tutti i numeri, SMS infiniti da inviare a chiunque. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è pari a 7,99 euro con il rinnovo previsto ogni trenta giorni.

In opposizione alle precedenti promozioni, i clienti che attiveranno in queste settimane la Special 70 Giga avranno anche un’ulteriore garanzia. Il gestore, infatti, prevede un costo bloccato almeno per il primo semestre di abbonamento. Per i primi sei mesi di sottoscrizione, quindi, non sono previste rimodulazioni sui costi finali.

La Special 70 Giga è vincolata a delle condizioni, in linea con le altre tariffe di Vodafone. Di base, gli utenti che scelgono questa tariffa dovranno versare una soglia extra dal valore di 10 euro per l’attivazione della SIM.

Al tempo stesso, tutti i clienti interessati dovranno effettuare la richiesta di attivazione presso uno dei punti vendita del gestore sul territorio italiano. La portabilità del numero è necessaria per la sottoscrizione della tariffa. Stando alle condizioni attuali di Vodafone, la ricaricabile in questione può essere scelta solo ed esclusivamente dagli abbonati TIM, WindTre ed Iliad.