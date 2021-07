Il mondo degli smartphone si evolve. Costruttori propensi al cambiamento introducono dispositivi sempre più potenti e sofisticati. I semplici telefoni si trasformano in qualsiasi cosa si voglia ed equipaggiano hardware di tutto rispetto che migliora mese dopo mese in luogo anche di nuovi brevetti. Ci sembra assurdo utilizzare telefoni vecchissimi che spesso potrebbero apparire come inutilizzabili ma che in realtà non lo sono. Non potremo giocare al gioco del momento ma guardate quante cose si possono fare con questi consigli sul riciclo smart.

Smartphone: riutilizzalo così grazie a questi preziosi consigli