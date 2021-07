Il Galaxy M32 ha fatto il suo debutto in India il mese scorso come smartphone economico con un’enorme batteria da 6.000 mAh. Sebbene il telefono sia stato progettato specificamente per il mercato indiano, Samsung amplierà la sua disponibilità in altri paesi la prossima settimana.

Il colosso sudcoreano ha annunciato oggi che una versione modificata del Galaxy M32 lanciato in India sarà disponibile in Europa a partire da metà luglio. Il prezzo dichiarato su alcuni siti di e-commerce è di 299 euro, in linea con i prezzi dichiarati negli altri paesi. Lo smartphone sará disponibile a partire dal 16 luglio.

Galaxy M32: disponibile dal 16 luglio a 299 euro

Per quanto riguarda le specifiche, la versione europea del Galaxy M32 è dotata di una batteria ‘più piccola’ da 5.000 mAh. A parte questo, sembra che entrambi i modelli siano abbastanza simili, anche se dobbiamo ancora sapere che tipo di chipset Samsung ha confezionato all’interno del modello europeo. Come alcuni di voi sapranno già, la variante indiana è dotata di un processore MediaTek Helio G80, abbinato a 4/6GB di RAM e 64/128GB di storage.

Almeno sappiamo che entrambi dispongono della stessa configurazione quad-camera (64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) e lo stesso display Super AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Altre caratteristiche includono One UI 3.1 basata su Android 11, uno scanner di impronte digitali montato lateralmente, un jack per cuffie da 3,5 mm e un altoparlante mono. Il Galaxy M32 è la risposta di Samsung alla crescente concorrenza nelle categorie di smartphone di fascia media e bassa.