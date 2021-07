Lo scorso anno il lancio di OnePlus Nord ha segnato il ritorno del produttore cinese nella fascia media e questo smartphone è stato seguito poi da altri modelli studiati per soddisfare le varie esigenze degli utenti.

Di conseguenza non dobbiamo stupirci se le aspettative sulla seconda generazione siano piuttosto elevate. Ebbene, nelle scorse ore in Rete è emerso quello che potrebbe essere il periodo scelto dal produttore per la presentazione ufficiale di OnePlus Nord 2.

OnePlus Nord 2 potrebbe arrivare molto presto

Secondo il leaker indiano Mukul Sharma, infatti, lo smartphone sarà lanciato negli ultimi dieci giorni di questo mese (una data possibile sarebbe sabato 24 luglio). E probabilmente a conferma del fatto che la presentazione della nuova generazione sia ormai imminente, nelle scorse ore l’account OnePlus Nord su Instagram ha rimosso tutti i suoi post, come se si volesse lasciare spazio al prossimo atteso modello.

Ricordiamo che, stando alle principali indiscrezioni che si sono susseguite fino a questo momento, tra le feature di OnePlus Nord 2 vi sarebbero un design identico a quello degli smartphone della serie OnePlus 9, un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 90 Hz, un foro per fare spazio alla fotocamera frontale (probabilmente con sensore da 32 megapixel) e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo.

Lo smartphone dovrebbe essere animato da un processore MediaTek Dimensity 1200 e dovrebbe poter contare su fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria integrata e su una batteria da 4.5000 mAh. Il comparto fotografico posteriore dovrebbe vantare un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e un terzo sensore da 2 megapixel. Non ci resta che attendere maggiori dettagli.