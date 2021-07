È tutto pronto per La Casa di Carta: The Experience che presto arriverà anche in Italia. Questo evento vi sorprenderà lasciandovi a bocca aperta. Si tratta di un’iniziativa incredibile realizzata da Netflix in sinergia con Fever che vi farà vivere le emozioni della serie TV in modo completamente nuovo e avvincente. Ecco tutti i dettagli de La Casa di Carta: The Experience.

La Casa di Carta: The Experience

Chi per la prima volta ne sta sentendo parlare si starà chiedendo cosa sia effettivamente La Casa di Carta: The Experience. Facciamocelo dire da Greg Lombardo, responsabile dell’evento:

“Money Heist è nata in Spagna, ma ha catturato l’immaginazione del mondo. Ora La Casa di Carta: The Experience porterà lo spettacolo ancora più vicino a casa. Dal momento in cui prenoti un biglietto, sarai nel cuore della banda. Indossa la tua tuta rossa, indossa l’iconica maschera di Dalì ed entra nel mondo della rapina per un’esperienza indimenticabile“.

In sostanza si tratta di uno spettacolo dove i protagonisti sono gli utenti che vi partecipano. Saranno lanciati nella scena e vivranno le stesse emozioni della banda perché saranno loro a dover rubare l’oro di Spagna. Un nuovo modo di vivere questa serie TV fantastica che ha fatto innamorare tutto il mondo.

Come partecipare

Per poter partecipare a La Casa di Carta: The Experience, bisogna avere 14 anni o più. Collegarsi alla pagina ufficiale dell’evento e selezionare una delle città dove sarà organizzato. Per l’Italia sono previste Roma e Milano.

Siccome non sono ancora aperte le vendite dei biglietti, ci si dovrà iscrivere preventivamente così da essere tra i primi a poter procedere con l’acquisto una volta che saranno disponibili.

A quanto sembra, le sessioni de La Casa di Carta: The Experience saranno programmate ogni 20 minuti e dureranno 60 minuti circa ciascuna. In settimana dalle ore 16:00 alle 21:00 e nel weekend e festivi dalle ore 11:00 alle 21:00.

Vi ricordiamo inoltre che La Casa di Carta 5 sarà disponibile su Netflix con i suoi primi 5 episodi dal 3 settembre e con il gran finale dal 3 dicembre 2021.