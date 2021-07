Sembra molto probabile che la superstar NBA Lebron James prenderà presto il suo posto in Fortnite. I dataminer Hypex e Shiina affermano che James verrà aggiunto come skin della serie Icon nel prossimo aggiornamento del gioco.

Shiina ha fatto l’affermazione iniziale sull’arrivo di James come skin della serie Icon, mentre Hypex ha proseguito con ulteriori dettagli, incluso che i giocatori possono guadagnare ricompense completando le missioni di King’s Bling—il soprannome di James tra gli appassionati di basket, e anche il suo nome Twitter, è King James. Se completi tutte le missioni, avrai accesso a un cursore che ti consente di personalizzare il livello dell’oro visibile negli oggetti.

Fortnite: l’evento per il lancio di Space Jam si avvicina

Anche il momento sembrerebbe giusto. Come notato da Dot Esports, James reciterà in Space Jam: A New Legacy, che debutterà nei cinema il 16 luglio. Un crossover promozionale sarebbe una scelta naturale e difficilmente senza precedenti: Epic ha preso parte a un evento crossover con l’NBA a maggio in vista dei playoff del 2021 che includevano l’aggiunta di divise di tutte e 30 le squadre, oltre a una nuova emote.

Se James appare in Fortnite come skin della serie Icon, si unirà ad altri tra cui Ninja, Lachlan, LazarBean, Major Lazer, Marshmello, TheGrefg, Travis Scott e Loserfruit. Non siamo del tutto sicuri se la skin di LeBron apparirà nel Battle Pass di Fortnite come parte delle Ricompense Bonus e delle Missioni Ricompensa Bonus in modo simile a come hanno introdotto Neymar Jr. la scorsa stagione o se diventerà una skin acquistabile nell’Item Shop.