Esiste una falla nella rete 4G, questa la scoperta che potrebbe far tremare il mondo della connessione internet da mobile. In tutto il mondo si sta, molto lentamente a dirla tutta, diffondendo la connessione con tecnologia 5G, ciò nonostante la rete 4G resta ancora importantissima.

I motivi sono molteplici ma i principali restano sostanzialmente due. Il primo è legato ad una questione temporale; il 4G infatti è il sistema di connessione più longevo per quanto riguarda il mobile, l’inizio delle sue attività risale addirittura al 2010. Un altro aspetto è quello della diffusione; benché, come detto, il 5G si stia diffondendo, la vecchia rete resta ancora quella più utilizzata sul pianeta. Due aspetti, soprattutto il secondo che se combinati con la falla scoperta, mettono in grave pericolo milioni di utenti.

Falla 4G: la privacy è in pericolo, i risparmi pure

La presenza di questa falla nella rete 4G permette infatti a chiunque di spiare i dati in transito sulla rete. Per la precisione grazie a questa criticità chiunque potrebbe inserirsi nelle comunicazioni che avvengono tra il provider e l’host. Una volta fatto ciò è infatti possibile creare una finta rete per spiare i dati che entra e che escono.

Ma il peggio deve ancora venire; tra le infrazioni trafugate infatti potrebbero essere presenti i dati riservati della vittima. Entrati in possesso di queste informazioni non ci vorrà molto prima che il criminale che vi ha spiato possa effettuare l’accesso al vostro conto corrente. Arrivati a questo punto ci sarebbe ben poco da fare, i vostri risparmi sarebbero persi per sempre.