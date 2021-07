Ti consigliamo di aspettare ancora un po’ per installare l’aggiornamento all’ultima versione di Chrome OS 91, soprattutto se possiedi un Chromebook. Stanno emergendo svariati report secondo cui alcuni dispositivi potrebbero riscontrare significativi peggioramenti delle prestazioni su Chrome OS versione 91.0.4472.147, l’ultima versione stabile attualmente disponibile.

Dai dettagli raccolti e trapelati online, i Chromebook interessati hanno iniziato a rallentare immediatamente dopo aver ricevuto l’aggiornamento alla nuova versione. Alcuni utenti hanno segnalato che anche il powerwash e la disattivazione di tutte le estensioni non risolvono il problema. Quando si controlla l’app Diagnostica, diventa evidente che alcuni processi bloccano la CPU, con conseguente utilizzo del processore insolitamente elevato, a volte al 100%. Questo non lascia spazio per altre attività.

Per il momento sembra che non tutti i Chromebook siano coinvolti. Finora, abbiamo visto solo rapporti di dispositivi con alcune tipologie di scheda, anche se non su tutti i portatili sono state analizzate informazioni sufficienti. Più dispositivi potrebbero presentare lo stesso problema. Puoi verificare quale scheda utilizza il tuo Chromebook visitando il sito Web di Google e cercando il nome del tuo dispositivo. Oppure, inserendo chrome://version nella barra degli indirizzi. Cerca il nome in codice alla fine della voce Piattaforma.

Chrome OS: l’ultimo aggiornamento rilasciato da Google sta rallentando svariati Chromebook

In ogni caso, consigliamo di prestare attenzione a questo aggiornamento di Chrome OS e suggeriamo di attendere qualche giorno, indipendentemente dal Chromebook che stai utilizzando. È possibile che Google fornisca una soluzione a breve. Poiché non è disponibile alcun interruttore o opzione che consente di disattivare gli aggiornamenti automatici, controlla spesso la sezione aggiornamenti.

Se riscontri un problema di rallentamento, puoi aggiungere a Speciali la voce corrispondente nel bug tracker di Chromium o premere alt+shift+i sul Chromebook per inviare una segnalazione a Google con allegata la tua diagnostica specifica. Il lato positivo è che Chrome OS versione 91.0.4472.147 risolve un bug di vecchia data che impediva ad alcuni utenti di copiare e incollare file su app Linux. Quindi, risolto un problema a discapito di un altro. Fortunatamente, entrambi risolvibili.