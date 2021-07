Truffe: anche la Consob si sta attrezzando al fine di proteggere gli utenti

Sono ben 300 i siti oscurati dalla Consob in Italia, e ognuno di questi è accomunato dalla promessa ai consumatori di investire in qualcosa che nella realtà non esiste. Si tratta del falso trading online, che ad oggi ha portato centinaia di famiglie italiane sul lastrico con l’aiuto del consulente personalizzato. I siti in questione in genere fanno leva sulla scarsa cultura finanziaria dell’Italia per mettere in piedi delle truffe tutt’oggi infallibili.

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha spiegato in un video come riconoscere il falso trading online.

Truffe: difendersi dal falso trading online si può?

Innanzitutto, bisogna diffidare dai siti web che promettono rendimenti fuori mercato. Si pensi ad esempio a quei portali che spingono gli utenti a credere in rendimenti superiori al 100%. Spesso e volentieri, questi stessi siti contattano gli utenti tramite i call center, al contrario invece delle società di trading perfettamente legali. Dunque, una delle prime discriminanti per riconoscere una potenziale truffa è la ricezione della proposta di iniziare a fare trading da un call center.

Bisogna inoltre diffidare anche da eventuali messaggi recapitati per telefono, mail sconosciute e banner pubblicitari fin troppo appariscenti presenti in rete.

Diffidare da promesse che non possono essere reali

Un altro campanello d’allarme lo deve destare il tipo di rapporto che si viene a creare con il finto broker. A differenza infatti dei consulenti di cui si servono le società legali, il broker del falso trading online sceglie da subito di instaurare un rapporto molto personale con il proprio cliente, cercando di carpirne stile di vita e possibilità di spesa.

Infine, come accennato all’inizio, bisogna assolutamente diffidare dalla promessa di guadagnare cifre iperboliche fin dall’inizio. Il più delle volte capita infatti che il finto broker mostri un conto fittizio, facendo credere al proprio cliente guadagni stratosferici, portandolo così a investire ancora. Quando si arriva a questa situazione, purtroppo, è già troppo tardi.