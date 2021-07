Oggi 5 luglio 2021 l’operatore Tiscali presenterà ufficialmente la nuova offerta convergente Fibra + Mobile per navigare e chiamare da casa e in mobilità.

L’operatore ha deciso di creare questa nuova offerta convergente Fibra + Mobile con la seguente motivazione: “Tiscali viene incontro a tutti i clienti che desiderano avere la comodità di un unico operatore di riferimento e la sicurezza di una connessione veloce, affidabile e sempre disponibile in casa e in mobilità“. Scopriamo insieme cosa prevede.

Tiscali: ecco l’offerta che unisce fisso e mobile

Il nuovo pacchetto Fibra + Mobile comprende la connessione in Fibra con velocità fino a 1 Giga per navigare e una Sim prepagata con un pacchetto mensile di 100 Giga di traffico internet mobile, chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e 100 SMS verso tutti i numeri nazionali. Il tutto, con un’unica modalità di pagamento e 30 Giga in omaggio rispetto all’offerta mobile acquistata singolarmente.

In sintesi Ultrainternet Fibra in promozione a 19,95 euro al mese per i primi 12 mesi anziché 27,95 euro al mese prevede: Internet illimitato fino a 1 Giga su rete “FTTHome“, Gratis Modem Super Wi-Fi, Attivazione inclusa o Linea telefonica inclusa con chiamate a consumo o 2 mesi di Infinity+ inclusi nell’offerta.

Se il cliente aggiunge 3 euro al mese in più per i primi 12 mesi è disponibile l’opzione Full con chiamate illimitate da casa verso tutti i numeri nazionali e 6 mesi di Infinity+ (della piattaforma Mediaset Infinity). Dal secondo anno l’opzione Full costerà 2 euro al mese. Tiscali Smart 100 in promozione a 7,99 euro al mese prevede: 100 Giga di traffico internet mobile su rete TIM 4G con velocità in download fino a 225 Mbps; minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 sms verso tutti i numeri nazionali; costo della SIM 10 euro; attivazione gratuita e ricarica automatica su conto corrente o carta di credito. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.