SIM Top Number: ecco quelle che valgono una fortuna

Esistono nel nostro paese le così dette SIM Top Number le quali, grazie alla presenza di una sequenza numerica praticamente introvabile, sono molto ricercate e valgono una vera e propria fortuna. Come già accennato, per questo motivo i collezionisti sono molto interessati ad esse e sono disposti a fare qualsiasi cosa per averle. I giornalisti de Le Iene hanno inoltre realizzato un servizio giornalistico proprio dedicato alla rarità e all’unicità di queste SIM.

In seguito a questo servizio, le compagnie telefoniche più note hanno deciso di sfruttare la popolarità e la rilevanza di queste SIM per fare qualcosa di utile. Queste ultime hanno infatti organizzato un’asta di beneficienza per vendere queste SIM rare. A questo evento, si sono presentati ben 600 acquirenti i quali, dopo diverse offerte, si sono aggiudicati e portati a casa le SIM in questione.

Successivamente all’evento organizzato dalle compagnie telefoniche, è stata raccolta una ingente quantità di denaro e il tutto è stato in beneficienza all’Istituto Nazionale Tumori per la ricerca. Ma quali sono quindi le SIM Top Number e quanto valgono? Ve le elenchiamo qui di seguito.