Ieri, Samsung ha rilasciato silenziosamente la versione di colore blu navy del Galaxy S21 Ultra. Lo smartphone nella sua nuova colorazione è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti. Tuttavia, questa combinazione di colori non è disponibile per la vendita sul sito Web ufficiale di Samsung. Secondo i rapporti, la versione blu navy di Samsung Galaxy S21 Ultra sarà esclusiva di Best Buy negli Stati Uniti.

Samsung Galaxy S21 Ultra offre diverse combinazioni di colori in diversi paesi. In termini di specifiche, fatta eccezione per la combinazione di colori, il blu navy non è diverso dalle altre versioni in vendita. Non è noto se questa combinazione di colori verrà messa sugli scaffali in altri paesi in futuro.

Galaxy S21 Ultra: potremo non vedere questa variante in Europa

Il Samsung Galaxy S21 Ultra è dotato di una fotocamera posteriore quadrupla che comprende un sensore primario da 108 MP (f/1.8), un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP (f/2.2), un teleobiettivo da 10 MP (f/2.4) e un sensore da 10 MP (f/2.4). 4.9) teleobiettivo periscopio con supporto per zoom ottico 10x. Per i selfie e le videochiamate, c’è una fotocamera frontale da 40 MP (f/2.2). La fotocamera posteriore può registrare video con risoluzione 8K a 24 fps.

Il Samsung Galaxy S21 Ultra trae energia da un chipset Snapdragon 888 / Exynos 2100, abbinato a un massimo di 16 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione. Funziona su One UI 3.1 basato su Android 11 e racchiude una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 25 W e wireless da 15 W. Per la connettività, il dispositivo offre supporto per Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e una porta di tipo C.