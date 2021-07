Enel: la multinazionale lancia l'appello, in arrivo delle truffe spietate

La città di Arezzo viene ancora colpita da truffe di ogni genere. A tal proposito il Gruppo Enel ha deciso di fornire alcuni consigli utili per difendersi dalle truffe, sia telefoniche che “porta a porta”, dunque in presenza.

In questo periodo ad Arezzo sono in corso le operazioni di sostituzione dei contatori da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione: l’attività interessa le località Pratantico, Rigutino e Battifolle, e vede l’azienda installare gli Open Meter, la nuova generazione di contatori elettronici: in aggiunta ai servizi di telelettura e telegestione disponibili già con gli attuali apparecchi, il contatore intelligente 2.0 offre ai clienti informazioni sempre più puntuali per il monitoraggio dei consumi e consente di abilitare i servizi innovativi di domotica, la cosiddetta smart home.

Enel: come funziona la truffa del tesserino

Con il nuovo contatore è infatti possibile verificare in ogni istante l’energia consumata nelle diverse fasce orarie del giorno ed analizzare la potenza mediamente assorbita ogni quarto d’ora, in modo da avere maggiore consapevolezza dei propri consumi.

L’intervento di sostituzione del contatore è completamente gratuito e i clienti non devono versare alcun compenso al personale impegnato nell’operazione. Inoltre, non è necessario fornire nessun dato del proprio contratto di fornitura elettrica, perché il rinnovo del contatore non riguarda il rapporto commerciale del cliente con le società di vendita. I tecnici accedono al solo vano contatori, e non all’impianto privato dei clienti, e svolgono l’operazione in pochi minuti. Al fine di tutelare i cittadini, ogni operatore, dipendente di E-Distribuzione o di impresa appaltatrice, è dotato di tesserino identificativo con fotografia e tutti i dati. Inoltre, è possibile accertare l’identità chiedendo al tecnico di generare un codice PIN che, chiamando il numero verde 803500 (selezionare tasto 4) oppure utilizzando il servizio dedicato su APP o sul sito web di E-Distribuzione, consente di acquisire i dati anagrafici dell’incaricato alla sostituzione.