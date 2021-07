Mentre Samsung ha annunciato nelle ultime ore la data ufficiale del suo evento estivo anticipando quelli che saranno i dispositivi protagonisti, continuano a trapelare congetture che tentano di offrire informazioni su quella che sarà la data nella quale Apple procederà con il lancio degli iPhone 13.

E’ ormai accertato l’arrivo dei nuovi melafonini nel mese di settembre ma le voci trapelate sostengono informazioni differenti circa quella che sarà la giornata scelta dal colosso di Cupertino.

Apple lancerà i suoi iPhone 13 nel mese di settembre!

L’analista Dan Ives in questi ultimi giorni ha ipotizzato che il lancio dei nuovi iPhone 13 potrebbe avvenire il 14 settembre. Apple potrebbe quindi annunciare il suo evento di presentazione e far conoscere al pubblico i quattro modelli previsti in questa data per poi dare il via ai pre-ordini il 17 settembre e rilasciarli in mercato soltanto il 24 settembre.

Apple non ha ancora offerto particolari informazioni in merito al lancio dei suoi dispositivi. Dunque, le date indicate da Ives non sono da ritenere ufficiali bensì frutto di ipotesi nate dallo studio delle mosse tipiche del colosso di Cupertino.

Non è da ritenere improbabile l’emergere di ulteriori indizi riguardanti ulteriori date nelle quali Apple potrebbe fissare l’evento di lancio. Purtroppo sarà possibile ricevere notizie certe soltanto in seguito all’annuncio ufficiale da parte del colosso. La stessa incertezza caratterizza quanto fino ad ora diffuso in rete sulle specifiche tecniche e il design dei quattro nuovi iPhone in arrivo. Il nome con il quale Apple indicherà i suoi smartphone, ad esempio, è soltanto una delle notizie incerte trapelate.