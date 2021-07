Nel mese di Luglio Iliad ha deciso di confermare per tutti i clienti la tariffa Flash 120. La ricaricabile del gestore francese continua ad avere un pacchetto di grande convivenza con chiamate verso tutti, SMS infiniti e 120 Giga per la connessione internet. Il prezzo per il rinnovo della promozione è pari a 9,99 euro al mese.

Iliad, la novità del 5G e il possibile processo per l’addio al 3G

Il successo della Flash 120 è garantito certamente da un ottimo rapporto tra soglie di consumo e prezzi, ma anche da un servizio extra altrettanto apprezzato come l’opzione 5G. A differenza di altri operatori, come predisposto dall’attuale listino, Iliad non prevede il pagamento di una soglia extra per la connessione internet.

Ad oggi la copertura di Iliad per le sue reti 5G già copre numerose città in Italia. L’obiettivo per il gestore è comunque garantire una copertura omogenea del territorio entro il 2022.

Se il 5G rappresenta la tecnologia del presente e del futuro, ulteriori cambiamenti potrebbero arrivare a breve. Iliad, infatti, come gli altri gestori valuta la possibilità di un processo di dismissione per le linee 3G. Altri provider come TIM e Vodafone già hanno fatto partire la campagna di addio al 3G, mentre l’operatore francese per ora temporeggia.

In base alle ultime indiscrezioni, le tempistiche della dismissione del 3G in casa Iliad non dovrebbero essere brevi. Le valutazioni sarebbero quindi almeno rimandate al 2022. Come noto, infatti, il 3G rappresenta una tecnologia strategica per la copertura omogenea del territorio in Italia, specie nei territori periferici.