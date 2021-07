Erano già in tanti coloro che erano pronti a criticare Iliad per aver lasciato disponibile la migliore offerta per un tempo troppo esiguo. In realtà tutto continuerà dal momento che quest’ultima è stata rinnovata cambiando anche nome così come era accaduto per le altre promozioni lanciate durante gli scorsi mesi.

L’obiettivo dell’azienda è infatti quello di dominare sul lungo termine, portando avanti una linea di continuità che possa fare breccia anche nelle corazze dei gestori più forti. Iliad dunque metti ancora in circolo la sua offerta con 120 giga, quella che comprende il 5G. Ovviamente non finisce qui dal momento che ci sono altre offerte disponibili sul sito ufficiale come quella da 80 giga. Preventivo sarà ancora una volta lo stesso: far arrivare i nuovi utenti a far parte della famiglia. Gli ormai vecchi 7 milioni sono destinati a crescere durante il prossimo aggiornamento trimestrale del colosso del mondo della telefonia.

Iliad: è ancora disponibile l’offerta da 120 giga con quella da 80 giga al seguito

Le due offerte che gli utenti hanno sottoscritto di più durante l’ultimo mese di giugno continueranno ad essere disponibili anche a luglio. Iliad infatti ha modificato il titolo dell’offerta più desiderata, quella Flash 120 che ora diventa ufficialmente Giga 120.

Si tratta sempre della stessa soluzione con 120 giga in 5G per navigare sul web e con minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo resta di 9,99 € al mese per sempre. L’altra offerta, quella da 80 giga in 4G, offre anch’essa minuti ed SMS senza limiti verso tutti ma utilizzando un prezzo di soli 7,99 € al mese per sempre.