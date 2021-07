Varie volte abbiamo parlato di crescita NFT e futuro delle criptovalute in generale, ma comunque molti si stanno chiedendo quale sarà il futuro di Bitcoin, la criptovaluta senza ombra di dubbio più conosciuta e diffusa del mondo. Quindi, come si evolverà il suo andamento nei prossimi anni?

Secondo un grafico fatto da Documenting Bitcoin, tratto da una ricerca di Crypto.com, pare che la crescita della criptovaluta sarà davvero esponenziale. Infatti, la premessa dell’analisi è che gli utenti che utilizzano Bitcoin oggi sono pressoché gli stessi che utilizzavano internet nel 1997. Dunque, secondo la ricerca, se i tassi di crescita saranno questi, ossia del +80% annui, entro il 2024 le criptovalute avranno un miliardo e mezzo di utilizzatori. Durante gli anni successivi, potrebbero addirittura arrivare a 3,7 miliardi.

Bitcoin: gli utenti cresceranno in maniera esponenziale nei prossimi anni

È importante mettere in evidenza anche le reazioni divise al post: di fatto, in base a vari utenti, il paragone tra Bitcoin e Internet è improprio. Infatti, Internet sarebbe uno strumento essenziale, mentre Bitcoin sarebbe uno strumento sicuramente buono, ma non essenziale, almeno fino a quando ci saranno altri tipi di valute correnti e altri beni di rifugio di riferimento.

Tuttavia, sottolineano i ricercatori di Crypto.com, questi due aspetti di cui stiamo parlando oggi hanno un’altra cosa in comune, ossia l’insicurezza del loro uso specifico. Di fatto, oggi difficilmente potremmo fare a meno di internet, e questo è per tutti così. Vedremo se sarà così anche con le criptovalute, sebbene ci siano casi come El Salvador e Cina contrapposti fra di loro.