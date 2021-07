Lo sparatutto battle royale di Respawn Entertainment, Apex Legends, ha dimostrato di essere un successo, con oltre 100 milioni di giocatori unici e ha contato oltre 300.000 persone che hanno giocato su Steam contemporaneamente a maggio. Ma un problema che proviene dai suoi precedenti giochi Titanfall sta ora avendo un impatto su Apex.

I rapporti sui social media mostrano che i giocatori stanno visualizzando messaggi riguardanti Titanfall alla fine di un match. Il messaggio, che si dice sia hackerato, svela il testo ‘Salva Titanfall‘. Respawn ha riconosciuto i problemi su Twitter, dicendo ‘Siamo consapevoli e stiamo indagando attivamente sui problemi che incidono sulle playlist di PlayApex che impediscono ai giocatori di entrare nelle partite’.

Apex Legends: i messaggi hackerati appaiono su PC e PS4

Il problema va avanti da ore e, quando i giocatori sono interessati, non possono iniziare la cosa per nuove partite Apex che riguardano un evento speciale che riporta i giocatori alle versioni originali delle sue prime due mappe (comprese le aree di divisione come Skulltown, nella foto sopra). Come riportano dai principali media, i messaggi sono apparsi per i giocatori su PC e PS4.

Sembra che chiunque sia dietro questo attacco lo stia facendo a causa di problemi simili che hanno interessato i giochi di Titanfall negli anni passati. Negli ultimi mesi Respawn ha twittato che ‘l’aiuto sta arrivando al più presto’ e ‘il team sta indagando’ su problemi come gli attacchi DDOS alla serie Titanfall, ma i problemi continuano. Con l’hacking che sta diventando un problema che blocca il gioco per un franchise su cui EA conta per fornire oltre $ 750 milioni di prenotazioni nette durante il suo anno finanziario 2022, le soluzioni non possono aspettare molto più a lungo.