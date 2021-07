Non è uno scherzo, esiste davvero. Si chiama AirCar ed è la prima auto al mondo con le ali in grado di volare. 160 cavalli e un motore BMW. Sono queste le caratteristiche di AirCar, un veicolo che farà molto parlare di sé. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo mezzo di trasporto davvero speciale.

AirCar: un’auto in volo che decolla verso il futuro

Tutto è iniziato 30 anni fa dalla mente del visionario Stefan Klein. Il suo desiderio era quello di realizzare un’auto che fosse in grado anche di volare. Pare proprio esserci riuscito con la sua AirCar, un veicolo a quattro ruote con le ali, capace di decollare, sorvolare i cieli e poi ancora atterrare pronta per nuove avventure.

Non si tratta di una fantasia o di un film di fantascienza. A essersi seduto al volante di AirCar è stato proprio Klein che ha così eseguito il suo primo volo. Era il 28 giugno 2021 quando, dopo essere decollato da Nitra ha sorvolato la città della Slovacchia per ben 35 minuti.

“AirCar non è più solo un concetto. Ha trasformato la fantascienza in realtà“, ha dichiarato Anton Zajac, co-fondaore di Klein Vision, l’azienda che ha creato e realizzato questo gioiello della tecnologia. Anche Klein si è dimostrato molto soddisfatto annunciando che “questo volo inaugura una nuova era“.

Il cuore di questa auto volante

AirCar ha un motore BMW che grazie ai suoi 160 cavalli le garantisce tutta la potenza necessaria per spiccare il volo. Ovviamente però questo non basta per farla volare. Infatti il mezzo è anche dotato di un’elica e un paracadute in ausilio all’atterraggio.

Inoltre AirCar ha due belle ali affusolate che si possono ripiegare per la guida su strada, ma che, una volta dispiegate, le permettono di librarsi nel cielo con tanta agilità che pare un vero e proprio condor.

La capacità massima di carico è 200 kg, in pratica giusto il posto per due persone circa. Ora è in corsa anche un nuovo modello più spinto, con un motore maggiormente potente che garantirà una velocità pari a 300 km/h e una percorrenza fino a mille chilometri.

