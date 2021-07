Xiaomi potrebbe avere intenzione di sfidare apertamente Samsung lanciando il suo Xiaomi Mi Mix Flip, uno smartphone pieghevole con struttura a conchiglia che potrebbe porsi come il principale rivale di Samsung.

Il colosso cinese potrebbe rilasciare il dispositivo entro la fine dell’anno e proporlo al pubblico come una sorta di versione economica del Samsung Galaxy Z Flip 3.

Xiaomi contro Samsung con il suo nuovo Mi Mix Flip!

Xiaomi ha brevettato un pieghevole a conchiglia il cui design riprende fedelmente quanto realizzato da Samsung con il suo Galaxy Z Flip. Alcuni particolari, come il comparto fotografico, lasciano supporre però che si tratterà di un pieghevole particolarmente conveniente e quindi in grado di attirare l’attenzione di una fetta di utenti non indifferente.

Le immagini allegate al documento permettono di notare la presenza di una fotocamera frontale a due sensori e, nella parte posteriore dello smartphone, un modulo fotografico di forma circolare costituito da tre sensori non particolarmente sofisticati. La parte laterale del dispositivo, inoltre, presenta alcuni tasti fisici.

Lo Xiaomi Mi Mix Flip potrebbe così proporre delle prestazioni magari non del tutto comparabili a quelle previste dal Samsung Galaxy Z Flip 3 ma è certo che il colosso cinese saprà rendere il suo pieghevole a conchiglia un degno rivale del tanto atteso smartphone Samsung.

Le incertezze riguardano adesso il periodo di lancio. Attualmente sappiamo che Samsung procederà con la presentazione dei suoi nuovi dispositivi nel mese di agosto ma resta da scoprire quando toccherà a Xiaomi sfoggiare le novità fino ad ora protagoniste di indiscrezioni.