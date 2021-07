WhatsApp è una delle app di messaggistica istantanea più conosciute e utilizzate ed è disponibile per più piattaforme, tuttavia c’è una funzione importante che gli utenti chiedono a gran voce da anni.

Stiamo parlando del trasferimento delle chat da una piattaforma all’altra. Il colosso ci sta finalmente lavorando e a breve riusciremo a spostare le chat da Android a iOS e viceversa, in maniera più semplice. Ecco i dettagli.

WhatsApp lavora sul trasferimento delle chat da una piattaforma all’altra.

Di WhatsApp si parla sempre parecchio: giusto negli ultimi giorni vi abbiamo illustrato la comoda nuova funzione View Once e l’ultima beta rilasciata. Se almeno una volta, per voi o per altri, vi siete trovati a cercare un modo per trasferire le chat di WhatsApp da Android ad iOS o viceversa, avete sicuramente provato frustrazione nel constatare come una delle app più famose in circolazione non disponga di una funzione ufficiale per farlo.

Negli ultimi mesi si è parlato a più riprese di come WhatsApp stesse concretamente lavorando per implementare una funzione molto richiesta dagli utenti. Adesso, pur non essendo questa ancora disponibile, è apparso in Rete un breve filmato che la mostra in azione. In particolare, nell’animazione viene presentato il trasferimento delle chat da iOS ad Android, operazione per la quale viene segnalata la necessità di utilizzare un cavo.

Secondo la fonte, la funzione verrà resa disponibile inizialmente per gli utenti della versione beta in un futuro aggiornamento. Purtroppo non ci sono indicazioni sulle tempistiche concrete, tuttavia la novità sarà sicuramente molto gradita e faciliterà la vita tutti quegli utenti che non disdegnano provare un sistema operativo diverso di tanto in tanto. Rimaniamo in attesa di maggiori dettagli.