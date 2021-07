Vodafone ha vivo interesse nel garantire ai suoi clienti delle offerte utili alla portabilità del numero da altro operatore. La sfida di Vodafone, in questa stagione estiva, è tutta rivolta verso Iliad e TIM. Per garantire un’alternativa ai due provider popolari, Vodafone ha lanciato una promozione molto interessante.

Vodafone, le due tariffe estive per far concorrenza a TIM e Iliad

Per tutto il mese di Luglio gli abbonati avranno modo di attivare la promozione Special 100 Giga. Questa ricaricabile è una delle migliori sul mercato e mette a disposizione del pubblico minuti no limits verso tutti, SMS infiniti e 100 Giga per la connessione internet. Previsto un costo di abbonamento mensile dal valore di 8,99 euro.

Attraverso questa ricaricabile Vodafone vuole garantire una concorrenza diretta alla promozione, anch’essa molto popolare, Flash 120 di Iliad. Gli abbonati che scelgono la promozione dovranno aggiungere soltanto un costo extra di 10 euro per le spese di attivazione della SIM.

Ci sono inoltre una serie di interessanti novità per tutti i clienti. In estate, gli utenti di Vodafone che attivano una nuova rete avranno anche la garanzia di costo bloccato almeno nei primi sei mesi di abbonamento. La Special 100 Giga, come altre tariffe low cost del provider inglese, può essere attivata in un negozio ufficiale del brand in Italia. Agli abbonati di Iliad è concessa anche la possibilità di attivazione online.

In alternativa a questa promozione, i clienti Vodafone potranno scegliere la Special 50 Giga. Questa tariffa prevede 50 Giga per la connessione internet, chiamate no limits e SMS verso tutti. Il prezzo è di 7,99 euro ogni trenta giorni.