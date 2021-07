Vodafone: cambio di direzione, la compagnia telefonica torna sui passi degli aumenti

Tempi duri per i clienti che hanno aderito alla compagnia telefonica Vodafone. Questa non è di certo affidabile come Iliad, la quale da anni ha guadagnato la fiducia dei suoi clienti mantenendo la stessa solita tariffa da anni. Il veterano operatore rosso ha difatti apportato degli aumenti inaspettati deludendo così gli utenti attaccati da anni alle sue promo.

Vodafone: è guerra aperta, arrivano le nuove rimodulazioni

Le voci sulle possibili rimodulazioni erano già in circolo dal 23 giugno, dunque la preoccupazione dei clienti ha avuto luogo più di una settimana fa. Come se non bastasse, Vodafone ha aggiunto l’ennesima data: “Il costo delle medesime offerte dei clienti privati ricaricabili che avranno ricevuto la relativa comunicazione via sms il 1° giugno aumenterà di 1,99 euro al mese a partire dal 2 luglio 2021“.

Ad oggi le promo che subiranno la modifica non sono del tutto esplicite, ma qualora dovessero arrivare delle nuove informazioni, gli utenti interessati verranno informati dall’azienda stessa tramite un SMS.

Nel comunicato è scritto: “A partire dal 1° giugno, i clienti interessati dalla mdifica avranno la possibilità di attivare giga aggiuntivi in regalo per 12 mesi chiamando il 42100 entro il 30/06“. Dunque, stando a quanto detto dalla compagnia, dovremmo addirittura ringraziare per lo “scambio equo” avvenuto.

Ovviamente non tutti opteranno per la solita promozione nonostante gli aumenti, per questo ognuno è libero di scegliere come agire in base alle sue possibilità. Qualora si avesse intenzione di cambiare tariffa o addirittura compagnia, basterà scegliere tra diverse modalità di recesso: