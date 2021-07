Una nuova stagione di rincari per i clienti di TIM è all’orizzonte. Il provider italiano ancora una volta ha deciso si applicare dei rincari sui costi per alcune sue promozioni ricaricabili. Il gestore ha deciso di rivedere i prezzi di quelle tariffe cosiddette winback per gli utenti che effettuano la portabilità del loro numero.

TIM, costi in aumento: arriva l’extra sino a 2 euro

TIM nel dettaglio ha previsto alcune tariffe per i rincari dell’estate. Le promozioni interessate dalla modifica del listino, allo stato attuale, sono tre: Supreme, Five IperGo, e Iron.

Molti utenti che hanno queste promozioni attive sul proprio piano tariffario dovranno pagare 2 euro ogni trenta giorni. Le modifiche ai prezzi sono state annunciate lo scorso mese di Maggio. Già a partire da Giugno, tanti clienti dovranno confrontarsi con i nuovi prezzi per il rinnovo mensile.

A differenza delle precedenti occasioni, TIM ha previsto delle interessanti modifiche per i clienti, come compensazione degli aumenti di prezzo. Ad esempio, gli utenti che dovranno pagare 2 euro in più ogni mese riceveranno una quota extra di 20 Giga per la connessione internet. Le soglie aggiuntive saranno aggiunte di default sul piano tariffario degli utenti idonei.

Gli aumenti di prezzi ed i conseguenti nuovi listini di TIM saranno validi solo ed esclusivamente per i vecchi clienti. Per i nuovi abbonati, invece, c’è una sorpresa in positivo. Gli abbonati di TIM infatti avranno la garanzia di un costo bloccato. Come per gli altri provider, anche il gestore italiano prevede prezzi bloccati per chi attiva una nuova ricaricabile almeno durante il primo semestre.