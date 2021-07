The Walking Dead: finalmente annunciata la data d'uscita e la trama della stagione 11

Dopo tanta attesa, sbarcano nuove informazioni in merito all’undicesima stagione della serie tv The Walking Dead. La serie televisiva ispirata ai fumetti di Robert Kirkman e pubblicata da Image Comics, vede produttori delle prime 10 stagioni, AMC Studios e Chief Content Officer Scott M. Gimple. Parlando invece degli showrunner, vi sono Angela Kang, Kirkman, Gale Anne Hurd, Dave Alpert, Greg Nicotero, Joseph Incaprera, Denise Huth e Jim Barnes.

Teh Walking Dead: cosa ne sarà della serie tv?

Ma cosa vedremo nella stagione 11 della serie tv? Negli episodi precedenti di The Walking Dead, i sopravvissuti hanno avuto a che fare con minacce di ogni tipo, ma anche con amicizie e relazioni messe alla prova a causa della tensione dovuta all’apocalisse. Alexandria non è più la stessa: gli ultimi superstiti si ritrovano a lottare per cercare cibo e sfamare la popolazione, inclusi i sopravvissuti alla caduta del Regno e all’incendio di Hilltop – insieme a Maggie e al suo nuovo gruppo, i Custodi. Insomma, i protagonisti avranno un bel po’ da fare. Più sfiniti e affamati che mai, dovranno scavare più a fondo per trovare la forza per salvaguardare la vita dei propri figli, anche a costo di perdere la propria. Tuttavia, fortunatamente per loro, c’è una luce in fondo al tunnel: il Commonwealth.