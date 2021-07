Samsung continua a lavorare sui suoi attuali top di gamma del 2021, i Galaxy S21, a maggior ragione perché per quest’anno non arriverà una nuova generazione di Galaxy Note.

Nelle ultime ore il gigante sudcoreano ha lanciato una nuova colorazione di Galaxy S21 Ultra, la Phantom Navy. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla disponibilità.

Samsung Galaxy S21 Ultra ora disponibile anche nella colorazione Phantom Navy

La nuova colorazione corrisponde a una tonalità di blu scuro e non prevede una variazione delle specifiche tecniche del dispositivo, rispetto a quelle che già conosciamo. Il Galaxy S21 Ultra in colorazione Phantom Navy è da subito disponibile anche nel mercato italiano. Sarà possibile acquistarlo esclusivamente attraverso lo store ufficiale Samsung.

Vi ricordo che il Galaxy S21 Ultra dispone di uno schermo da 6,8 pollici di diagonale realizzato in tecnologia Dynamic AMOLED 2X e con risoluzione QHD+. Questo è il primo a supportare l’utilizzo a massima risoluzione e a poter sfruttare in contemporanea anche il refresh rate a 120 Hz. Questo refresh rate è adattivo da 11 a 120 Hz, facendo risparmiare molta batteria.

Monta un processore Exynos 2100 octa core con processo produttivo a 5nm e il pieno supporto al 5G Sub6. La RAM è da 12 o 16 GB e i tagli di memoria passano da 128 a 256 per arrivare a 512 GB. Tutti non espandibili. Abbiamo poi il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi 6E e l’NFC. Non manca l’uscita video. Abbiamo poi quattro fotocamere: una principale da 108 megapixel, una grandangolare da 12 megapixel e due zoom da 10 megapixel, uno zoom 3x e l’altro zoom 10x.

In più abbiamo l’autofocus laser e sulla parte frontale una nuova fotocamera da 40 megapixel. Tutte le fotocamere possono registrare video in 4K a 60fps, mentre il sensore principale può registrare anche filmati in 8K. La batteria è una 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida a 25W, oltre alla ricarica wireless a 15W. Il prezzo di partenza di aggira sui 1000 euro.