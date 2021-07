La pubblicazione coreana Digital Daily riporta che Samsung ha confermato la data di ‘Samsung Galaxy Unpacked 2021′. All’evento, Samsung Electronics dovrebbe presentare un totale di cinque nuovi prodotti, tra cui Samsung Galaxy Z Fold 3, Samsung Galaxy Z Flip 3, Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch Active 4 e il nuovo Samsung Galaxy Buds 2.

Un funzionario di Samsung Electronics ha dichiarato: ‘La trasmissione sarà trasmessa online l’11 agosto’. L’evento si svolgerà l’11 agosto 2021 e sarà trasmesso in streaming dal sito Web di Samsung e da YouTube. Secondo quanto riferito, il Samsung Galaxy S21 FE non verrà lanciato all’evento e la carenza di semiconduttori ha ritardato il suo rilascio.

Samsung Unpacked 2021: prepariamoci a nuovi device e wearable

Secondo un rapporto di MySmartPrice, il Galaxy Watch 4 standard è disponibile in due dimensioni: 40 mm e 44 mm. La variante da 40 mm costerà tra 350 e 370 euro. La variante da 44 mm, invece, verrà lanciata tra 380 e 400 euro. Il prezzo di Galaxy Buds 2 sarà di circa 180 e 200 euro.

Per quanto riguarda gli smartphone pieghevoli, Z Fold 3 verrà lanciato prima negli Stati Uniti e nel Regno Unito. È probabile che sarà in vendita il 27 agosto. Secondo un rapporto, Samsung porterà lo smartphone pieghevole anche in India e possiamo aspettarci che raggiunga anche la Cina. Mentre non ci sono molte informazioni sul Galaxy Z Flip 3, lo stesso non si può dire per il Galaxy Z Fold 3. Si dice infatti che lo smartphone pieghevole avrà un display esterno più grande.

Il cambiamento più grande è che Samsung sta probabilmente portando la sua prima fotocamera in-display con questo smartphone. Si dice che il display interno pieghevole contenga un selfie snapper sotto il vetro. In termini di specifiche, il dispositivo porterà fotocamere migliorate e probabilmente avrà varianti con Snapdragon 888 Plus e Exynos 2100 SoC.