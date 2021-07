Non è la prima volta che un produttore di smartphone collabori con un’azienda specializzata in fotografia per migliorare la qualità dei propri dispositivi e aggiungere funzioni particolari: basti pensare alla recente collaborazione tra OnePlus 9 Pro e Hasselblad.

Sembrerebbe che anche Realme sia pronta a fare un passo in questo senso: il leaker Digital Chat Station ha lanciato la notizia. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Realme e Kodak insieme per realizzare fotocamere migliori?

Digital Chat Station ha dichiarato sul social cinese Weibo che Realme collaborerà con un “produttore di fotocamere di lunga data” e che tale partnership sarà resa pubblica durante la presentazione al pubblico di Realme GT Master Edition, che quindi dovrebbe puntare molto sulla qualità fotografica. In seguito, un altro leaker ha indicato Kodak come il probabile produttore.

Il primo input viene fornito dal CMO di Realme Xu Qi Chase, che sul social cinese ha postato un’immagine in bianco e nero scattata da un inedito dispositivo. Il manager aggiunge poche parole, ricordando che (lo smartphone) è in arrivo. Del resto, “Shot on” nella parte bassa della foto ci dice ben poco, visto che il nome del dispositivo stesso è stato offuscato.

Al momento manca ancora la conferma ufficiale da parte dell’azienda. Speriamo dunque di saperne di più nelle prossime settimane. Possibile dunque che un’azienda come Kodak, che proviene da anni di difficoltà e di reinvenzione/ricollocazione sul mercato diventi partner di un brand così ambizioso come Realme? Perché no, del resto il know-how ancora c’è, e le capacità in termini di software e hardware sono ancora vive.