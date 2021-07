Il produttore cinese Realme ha da poco ufficializzato un nuovo smartphone super economico. Si tratta del nuovo Realme C21Y, il quale sarà inizialmente distribuito per il mercato vietnamita ad un prezzo molto basso, pari a circa 125 euro al cambio attuale. Vediamo brevemente le sue caratteristiche principali.

Realme ufficializza il nuovo low-cost Realme C21Y

In queste ultime settimane erano emersi in rete alcune indiscrezioni riguardanti un nuovo smartphone low-cost a marchio Realme. Come già accennato, il produttore cinese lo ha effettivamente presentato in veste ufficiale per il mercato vietnamita. Si tratta del nuovo Realme C21Y, un device appartenente alla fascia super economica del mercato caratterizzato per il prezzo molto basso.

Il design e l’aspetto estetico ricordano molto quanto fatto dall’azienda in passato con altri device di questa fascia di prezzo. In particolare, sul fronte spicca la presenza di un display con un notch a goccia centrale, mentre sul posteriore è presente un modulo fotografico quadrato e una backcover con dei riflessi di luce geometrici.

Andando più nel dettaglio, il pannello è un IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici e con una risoluzione pari ad HD+. In alto nel notch è poi collocata una fotocamera per i selfie da 5 megapixel. Il comparto fotografico posteriore comprende invece tre fotocamere con un sensore principale da 13 megapixel e due sensori da 2 megapixel.

Il processore montato a bordo è invece il SoC Unisoc Tiger T610, un octa-core da 1.8 GHz accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno con possibilità di espandere la memoria tramite scheda microSD. Non mancano infine il sensore biometrico fisico, la batteria da 5000 mAh (con porta di ricarica microUSB, il jack audio e il Bluetooth 5.0.