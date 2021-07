Iliad ha confermato anche per il mese di Luglio la sua tariffa Flash 120. La promozione del gestore francese rappresenta una sicurezza per i clienti che desiderano contenuti molto ampi e costi bassi per la telefonia mobile. Nel corso delle prossime settimane, potrebbe esserci un’ulteriore novità per gli abbonati del provider, con le prime offerte anche per la telefonia fissa.

Iliad, quando arrivano le prime tariffe Fibra ottica

Da tempo si parla di un possibile esordio di Iliad nel campo della Fibra Ottica. Le tariffe che l’operatore dovrebbe presentare nel corso delle prossime settimane potrebbero essere caratterizzate dai costi sempre molto contenuti e dai consumi illimitati per la rete internet.

Nel corso dei mesi scorsi, Iliad ha preparato il terreno per il suo definito esordio nel campo della telefonia fissa. Ad esempio, l’operatore ha reso ufficiale una partnership strategica con Open Fiber. Anche attraverso la società di Enel e CDP, Iliad potrà assicurare a tutti i clienti la disponibilità delle offerte Fibra ottica sul territorio italiano. Lo schema è simile a quello di altri provider, come WindTre o Fastweb.

Sempre Iliad può poi contare sull’autorizzazione da parte Ministero dello Sviluppo Economico per operare anche nel settore della telefonia fissa. L’autorizzazione è un passo burocratico necessario per la piena disponibilità delle future offerte.

Le tempistiche per il rilascio delle prime offerte Fibra ottica ancora non sono chiare. Dovrebbero essere smentii i rumors che parlano di prime offerte entro l’estate. Novità rilevanti potrebbero invece esserci nella seconda parte dell’anno, a partire dal prossimo autunno.