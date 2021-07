Il 31 Agosto 2021, si terrà la presentazione dei risultati di Iliad Group per la prima metà dell’anno. In quell’occasione, potranno conoscersi diverse novità sul mercato italiano, con riferimento soprattutto al lancio nel fisso e al numero di clienti raggiunti.

Molto probabilmente l’operatore durante la conferenza parlerà anche dello sbarco della tanto attesa rete fissa nel nostro Paese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad: nuova conferenza fissata per il 31 agosto 2021

Gli appuntamenti con la presentazione dei risultati finanziari di Iliad permettono infatti di ottenere sempre una visione aggiornata sull’andamento dell’operatore in Italia, che proprio nel primo semestre dell’anno dovrebbe aver raggiunto il break-even dell’EBITDA, come anticipato dal board nella scorsa live. Nell’ultimo aggiornamento, con riferimento proprio al mercato italiano, Iliad Italia ha mostrato innanzitutto una crescita dei clienti che sono passati da 7,234 milioni a 7,540 milioni, in rialzo di circa 305.000 nuove unità.

Si trattava di una quota di mercato di esattamente il 9,7% del segmento mobile italiano, al 31 Marzo 2021. Nel primo semestre del 2021, Iliad potrebbe essersi avvicinato maggiormente al livello di 8 milioni di clienti (o potrebbe persino averlo superato), con oltre il 10% di quota di mercato sul mobile.

Tuttavia, va segnalato che secondo gli ultimi aggiornamenti forniti l’incremento dei clienti di Iliad sul mobile in Italia è stato meno accentuato rispetto ai trimestri precedenti, anche a causa delle misure di lockdown attuate dal Governo. Nel trimestre delle riaperture oggetto del prossimo update, però, il ritmo di crescita potrebbe essere ritornato a salire. Il lancio nel fisso rappresenta a tutti gli effetti un tema a parte. A causa della strategia scelta per il lancio, infatti, l’operatore non ha mai fornito dettagli di particolare rilevanza nel corso delle sue conferenze.