Samsung è sicuramente il produttore di smartphone che a livello mondiale risulta più avanti a tutti, e non di poco, nel settore di mercato dei dispositivi pieghevoli.

Entro l’estate 2021 attendiamo infatti l’arrivo dei nuovi Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3. C’è qualcuno che non vuole rimanere a guardare. Per questo motivo Xiaomi ha iniziato anch’esso a progettare uno smartphone pieghevole. Ecco i dettagli.

Xiaomi Mi Mix Flip: un probabile pieghevole

Sappiamo che Xiaomi è da tempo al lavoro su dispositivi pieghevoli, più o meno sviluppati dal punto di vista hardware. Recentemente sono trapelati nuovi dettagli su un brevetto depositato dal produttore cinese presso il China National Intellectual Property Office. Le immagini che vedete in galleria provengono dal documento e mostrano uno smartphone pieghevole sul suo lato lungo, molto simile alla prima generazione di Galaxy Z Flip. Ci viene quindi comodo riferirci al dispositivo come un probabile Xiaomi Mi MIX Flip.

Le specifiche tecniche del dispositivo brevettato non sono menzionate ma vediamo la presenza di una tripla fotocamera incastonata in un modulo circolare. Anteriormente vediamo un classico display forato in alto a sinistra, probabilmente per ospitare un paio di sensori fotografici.

Sarete d’accordo anche voi sul fatto che il design del dispositivo non brilla per originalità. Forse Xiaomi intende puntare su altri aspetti, nel caso in cui volesse realizzarlo, come ad esempio un prezzo di lancio aggressivo. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire nuovi indizi.