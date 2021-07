L’app di messaggistica istantanea di Mark Zuckerberg si arricchisce costantemente di diverse novità e feature particolari. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è emerso che su WhatsApp si potrà scegliere in futuro la qualità dei video da inviare, almeno stando a quanto riportato sul sito web WABetaInfo.

Su WhatsApp si potrà scegliere la qualità dei video da inviare

Nel corso delle ultime ore il noto sito web WABetaInfo ha riportato l’imminente arrivo di una nuova funzionalità riguardante l’app di messaggistica istantanea di Zuckerberg. Come già accennato, infatti, sembra che in futuro si potrà scegliere la qualità dei video da inviare nelle chat o da caricare negli stati.

La feature in questione, stando a quanto riportata sul sito, è stata avvistata nella versione beta 2.21.14.6 dell’app. Nello specifico, agli utenti verrà data la possibilità di scegliere tra tre opzioni nel momento del caricamento del video da inviare. La prima opzione è denominata Auto (raccomandata) e permetterà all’app stessa di scegliere la compressione del video più adeguata. La seconda opzione è invece denominata Best Quality e permetterà agli utenti di inviare il video desiderato nella migliore qualità possibile. La terza e ultima opzione, infine, è denominata Data Saver e permetterà di inviare il video con delle dimensioni più compatte in modo da occupare meno memoria.

Per il momento, come riportato su WABetaInfo, la nuova funzionalità è ancora in fase di sviluppo, quindi bisognerà attendere un po’ di tempo prima di vederla arrivare ufficialmente su WhatsApp. Vi ricordiamo che pochi giorni fa è emerso che arriverà anche un’altra feature che permetterà ai video e alle immagini di essere cancellati dopo essere visionati una sola volta.