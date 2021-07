Vodafone anche in questa stagione estiva ha rivisto parzialmente alcune sue condizioni tariffarie. Il gestore inglese ha dovuto applicare delle rimodulazioni di prezzo ad alcune sue promozioni popolari. Una modifica ai listini molto rilevante è quella che ha come protagonista la tariffa Special 50 Giga.

Vodafone, l’aumento di prezzi per la Special 50 Giga

Come noto, la Special 50 Giga rappresenta una delle tariffe più popolari per i clienti che decidono di attivare una nuova SIM con Vodafone. Questa promozione è dedicata in maniera esclusiva agli utenti che effettuano la portabilità del numero da altro gestore.

Da qualche settimane, molti clienti con Special 50 Giga dovranno pagare 2 euro in più ogni trenta giorni. In base alle recenti modifiche del listino, Vodafone prevede ora un costo mensile di 9,99 euro per chi pagava 7,99 euro ed un costo di 8,99 euro per chi aveva prezzo precedente pari a 6,99 euro.

Al netto degli aumenti per il rinnovo mensile, non è prevista una rimodulazione per le soglie di consumo. Gli abbonati avranno quindi sempre chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti verso chiunque e 50 Giga per la navigazione internet. Nella quota dei 50 Giga internet, sono inclusi anche i Giga utili per la connessione in roaming all’estero.

Questa particolare modifica di Vodafone vale solo ed esclusivamente per i vecchi clienti. Per i nuovi abbonati, invece, i costi di listino restano quelli indicati nei vari bundle del gestore inglese. Sempre i nuovi clienti avranno la garanzia di costo bloccato nei primi sei mesi di abbonamento, come previsto dalla stessa Vodafone con AGCOM.