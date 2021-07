Twitter potrebbe presto introdurre alcune novità dedicate ai suoi iscritti. Le indiscrezioni riferiscono la possibile presentazione di nuove funzionalità che permetteranno agli utenti di gestire i loro tweet e personalizzare le impostazioni del proprio profilo.

Twitter: ecco le nuove funzionalità per gli iscritti!

“Amici fidati” è la funzionalità alla quale Twitter potrebbe presto lavorare per consentire ai suoi iscritti di stilare una sorta di “lista dei preferiti” ai quali rendere possibile la visualizzazione dei tweet. La funzione permetterà, quindi, di scegliere se rendere quanto condiviso pubblico o rivolto esclusivamente agli amici selezionati.

Un’altra novità alla quale Twitter potrebbe rivolgere la sua attenzione riguarda la possibilità di classificare i tweet in base al loro contenuto. Ogni utente potrebbe scegliere delle “categorie” alle quali attribuire i tweet condivisi in base all’argomento o a ulteriori parametri non ancora ben chiari.

Alle due funzioni potrebbe affiancarsi un’ulteriore novità che darà modo agli utenti di personalizzare le impostazioni del loro profilo. Twitter potrebbe offrire la possibilità di scegliere quali termini o frasi non si desidera leggere sulla propria bacheca. Le parole in questione saranno messe in rilievo e visibili a tutti gli utenti così da permettere loro di conoscerle e quindi non utilizzarle nei commenti. La piattaforma dovrebbe comunque offrire la possibilità di attuare delle contromisure qualora fossero utilizzate ugualmente.

Twitter potrebbe non annunciare l’introduzione delle funzioni appena elencate in tempi brevi. Attualmente la piattaforma non sembra essere impegnata nella messa a punto delle novità in questione ma non è da escludere l’arrivo di aggiornamenti.