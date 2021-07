Trony rispolvera una delle campagne promozionali più amate e ricercate dalla popolazione, la Prendi 3 Paghi 2, proponendola in ogni negozio sparso per il territorio, senza porre limitazioni o vincoli particolari. Gli acquisti potranno essere completati fino al 22 luglio 2021.

Le scorte, data la natura della campagna stessa, non sono un problema, tutti i prodotti sono commercializzati con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà necessariamente essere esercitata nelle medesime location d’acquisto; inoltre, nell’eventualità in cui si dovesse scegliere un dispositivo mobile, è prevista la versione, salvo indicazione differente, completamente sbrandizzata, ovvero gli aggiornamenti verranno rilasciati direttamente dal produttore (e sono più tempestivi).

Trony: queste sono le migliori occasioni

Il volantino Trony è veramente speciale, se non unico nel proprio genere, gli utenti possono recarsi in un qualsiasi negozio, ed avere l’opportunità di ricevere un prodotto gratis, seguendo per un iter ben specifico.

L’unica richiesta dell’azienda consiste nella scelta di un grande elettrodomestico del valore di almeno 399 euro, di un piccolo elettrodomestico da almeno 69 euro, oppure di un televisore da 499 euro. Scegliendo uno dei suddetti, si acquisirà diritto ad addentrarsi nel funzionamento della campagna stessa.

Successivamente sarà possibile aggiungere un secondo prodotto, ricevendo in cambio uno sconto effettivo del 50% sul meno caro della coppia; oppure basterà aggiungerne un terzo (rinunciando alla riduzione precedente), per arrivare allo sconto del 100%, sempre sul meno caro del trittico.

E’ bene notare che non verrà emesso un buono da utilizzare in un secondo momento, ma si tratta a tutti gli effetti di una riduzione applicata immediatamente all’atto dell’emissione dello scontrino.