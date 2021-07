TIM non espone il fianco al contropiede di Iliad nel campo della telefonia mobile. Il gestore italiano ha deciso di mettere a disposizione di tutti i suoi futuri abbonati una serie di tariffe alternative alla Flash 120. Queste promozioni saranno disponibili proprio in questo mese di Luglio.

Una delle ricaricabili più convenienti per gli utenti che scelgono una SIM con TIM si chiama Gold Pro. Gli abbonati che sottoscrivono quest’offerta avranno chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la connessione internet. Previsto un costo di rinnovo mensile dal valore di 7,99 euro.

Oltre alla Gold Pro, TIM prevede anche delle opzioni aggiuntive per gli abbonati. Tra queste, spicca la promozione Steel Pro. Gli utenti che scelgono quest’offerta avranno a loro disposizione un pacchetto di consumi con chiamate senza limiti, SMS da inviare a tutti e 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo, con rinnovo sempre ogni trenta giorni, sarà di 6,99 euro.

Sia nell’una che nell’altra circostanza, i clienti di TIM che aderiscono a queste promozioni sono vincolati ad alcune condizioni. In primo luogo, gli utenti dovranno aggiungere una quota extra di 10 euro per la ricezione della SIM. In secondo luogo, gli utenti dovranno anche effettuare la portabilità del numero attuale da Vodafone, WindTre, Iliad e altri gestori virtuali.

L’attivazione di queste particolari offerte può essere richiesta solo ed esclusivamente presso uno degli store ufficiali di TIM sul territorio nazionale. Niente da fare, almeno per ora, per la sottoscrizione online.