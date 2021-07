Promo: è arrivata l'estate, ecco le migliori tariffe di Fastweb, Vodafone, WindTre

L’estate, per gli operatori telefonici, è fatta per far conoscere le nuove promozioni, ma anche per competere. I gestori fanno infatti a gara per guadagnare la fiducia dei propri utenti e, soprattutto, per attirarne di nuovi. Tutto ha avuto inizio dal 1° del mese di luglio, quando Fastweb, Vodafone, WindTre hanno annunciato l’arrivo di nuove promozioni. Eccole qui di seguito.

Promo: offerte migliori dell’estate: Fastweb, Vodafone, WindTre

Partiamo da Fastweb Mobile. L’operatore virtuale mette sul mercato la Promo Summer, con Giga internet raddoppiati per i primi tre mesi. La promozione si divide in Fastweb NeXXt Mobile, a 7,95 euro al mese e con telefonate illimitate (incluse 60 destinazioni estere). Sono inclusi anche 100 sms e ben 70 Giga per la navigazione (140 per i primi tre rinnovi dell’offerta). Si sussegue la promo Fastweb NeXXt Mobile Maxi (stavolta a 10,95 euro al mese). Anche qui è possibile trovare telefonate illimitate (incluse le 60 destinazioni estere), 100 sms e 100 GB, addirittura 200 per i primi tre rinnovi.

Le compagnie telefoniche Vodafone Mobile e WindTre però nulla hanno da invidiare a Fastweb. Nel primo caso, la migliore pare la Special Minuti 50 Giga, rivolta ai nuovi clienti ed ad un costo di 14,99 euro al mese (addebito su carta di credito o conto corrente). Per attivarla basteranno 6,99 euro una tantum, in cambio di minuti illimitati (numeri nazionali), sms illimitati, 50 Giga di traffico (5G incluso) e accesso gratuito a Vodafone TV Mobile, insieme a Sky Sport Mix.

Per WindTre, competono le promo Medium 5G Limited Edition (12,99 euro al mese): minuti illimitati, 200 sms e 50 GB; Large 5G Limited Edition (14,99 euro): i Giga saranno 70. Infine, la XLarge 5G Limited Edition (16,99 euro al mese): gli sms arrivano a 200 e i Giga a 100 GB (illimitati per i primi tre mesi).