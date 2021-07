Netflix: il mese di Luglio si arricchisce con l'arrivo di nuove serie tv e film

È tempo di relax, stabilità, di spegnere i pensieri negativi e accenderne di positivi. È tempo di sognare e lasciarsi trasportare dagli eventi. Siamo a Luglio e ciò che conta è divertirsi in compagnia tra una bevanda e l’altra, oppure viaggiare con la mente tra le trame delle serie televisive e i film presenti su Netflix. A tal proposito, ecco le novità della piattaforma nel mese di Luglio. Preparatevi, perché sarà un una lista piuttosto lunga!

Netflix: cosa ci riserva la piattaforma nel caldo mese di Luglio?

Film

giovedì 1 luglio

Labyrinth

The Legend Of Zorro

Lo specialista

Leatherface – Il massacro ha inizio (Netflix)

Non aprite quella porta

Turistas

Audible

venerdì 2 luglio

Fear Street parte 1

In vacanza su Marte

mercoledì 7 luglio

Major Grom: il medico della peste

venerdì 9 luglio

Fear Street parte 2 (Netflix)

The Water Man

Come sono diventato un supereroe

domenica 11 luglio

Croce e delizia

mercoledì 14 luglio

A Classic Horror Story

Guida alla famiglia perfetta (Netflix)

venerdì 16 luglio

Fear Street parte 3

mercoledì 21 luglio

Trollhunters: L’ascesa dei Titani

venerdì 23 luglio

L’ultima lettera d’amore

Blood Red Sky

venerdì 30 luglio

L’ultimo mercenario

Serie tv

Ovviamente non possono mancare le serie tv, chicca delle piattaforme streaming come Netflix. Tra i nuovi titoli in arrivo vediamo:

giovedì 1 luglio

Legends Of Tomorrow 5

Young Royals

venerdì 2 luglio

Mortale 2

mercoledì 7 luglio

Cat People 2 (Netflix)

Pantano ’97 2

venerdì 9 luglio

Atypical 4

Virgin River 3

La cuoca di Castamar

Biohackers 2

Come diventare tiranni

martedì 13 luglio

Ridley Jones

The Good Doctor

giovedì 15 luglio

Non ho mai… 2

Beastars 2

venerdì 23 luglio

Sky Rojo 2

venerdì 30 luglio