Kena Mobile: arrivano le migliori offerte con regalo da 50€ agli utenti

Quando si sceglie un gestore virtuale si deve essere coscienti che mai e poi mai le cose potranno essere tanto diverse dal normale. Evitare un gestore come quelli più famosi potrebbe essere infatti irrilevante dal punto di vista del risparmio ma soprattutto dei contenuti offerti nelle promo.

Kena Mobile mette in mostra questo concetto al meglio, rendendo a tutti disponibile un compromesso eccezionale. Ci sono infatti tutti i migliori contenuti per un prezzo che dura per sempre nel tempo. Questa è la fattispecie proposta con le ultime tre offerte che godono anche della promo rimborso che per ogni amico presentato rimborsa 5 euro al titolare della promo fino a 50 euro.

Kena Mobile sceglie di lanciare tre offerte strepitose

Offerta per i nuovi numeri

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Per tutti gli operatori: