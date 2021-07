Jeff Bezos ha invitato una donna pilota per eccellenza a partecipare al prossimo lancio con Blue Origin. Sarà la donna più anziana a viaggiare nello spazio.

Wally Funk ha seguito la stessa formazione di altri astronauti negli anni ’60 ma non è mai riuscita a volare nello spazio. Adesso si unirà a Bezos e altri due passeggeri. I quattro fortunati prenderanno parte al primo viaggio con equipaggio sul razzo New Shepard, sviluppato dalla compagnia spaziale privata di Bezos, Blue Origin. Il lancio è previsto per il 20 luglio.

La signora Funk ha 82 anni e viaggerà come ospite d’onore durante il viaggio, stando a quanto detto da Bezos. Pare che l’intento dell’ex CEO di Amazon sia rendere omaggio ad una donna che ha lavorato a lungo in svariati settori nel mondo dell’aviazione senza mai riuscire a vivere il suo lavoro in prima linea. È stata la prima donna istruttrice di volo in una base militare statunitense e la prima donna ad occuparsi della sicurezza aerea per il National Transportation Safety Board. Inoltre, era parte delle “Mercury 13” – un gruppo di donne che, come accennato poco fa, ha seguito lo stesso addestramento degli astronauti della Nasa ma non ha mai avuto la possibilità di andare nello spazio.

Blue Origin: rivelata l’identità della donna pilota che andrà nello spazio con Jeff Bezos

“Nessuno ha aspettato più a lungo”, dichiara Bezos nel suo annuncio su Instagram. “Nel 1961, Wally Funk era la prima della sua classe nel programma ‘Mercury 13’ Woman in Space. Nonostante avesse completato l’addestramento, il programma fu cancellato e nessuna delle tredici prescelte è andata sullo spazio. È tempo. Benvenuta nell’equipaggio, Wally. Siamo entusiasti di averti in volo con noi il 20 luglio come nostro ospite d’onore”.

Wally Funk stabilirà il record di persona più anziana nello spazio dopo John Glenn. Glenn fece il suo primo volo nello spazio nel 1962, compiendo tre orbite attorno alla Terra durante il suo primo tentativo. Poi, nel 1998 – dopo aver lasciato la Nasa e una lunga carriera da senatore degli Stati Uniti – è tornato di nuovo nello spazio, a 77 anni, con l’obiettivo di capire cosa fa lo spazio alle persone anziane. Wally Funk e i due fratelli Bezos saranno raggiunti dal vincitore di un’asta pubblica che ha pagato 28 milioni di dollari per vincere un biglietto.