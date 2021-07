Iliad è sempre in prima linea nel campo della telefonia mobile in Italia. Come previsto, anche nel mese di Luglio, il gestore francese ha deciso di confermare la sua vantaggiosa ricaricabile Flash 120. Dopo il successo delle precedenti settimane, i clienti potranno aderire ancora alla tariffa di 9,99 euro con chiamate infinite, SMS illimitati e 120 Giga per la connessione internet.

Iliad, quali tariffe come alternativa alla promo da 120 Giga

Il listino di Iliad non si compone però della sola Flash 120. Gli utenti che scelgono di passare all’operatore francese, infatti, potranno optare per una serie di ricaricabili aggiuntive. Tra questa, un ruolo particolare è dato alla Giga 80.

La Giga 80 rappresenta un’evoluzione nel listino di Iliad rispetto alla precedente Giga 50. Il gestore francese conferma per i suoi clienti un prezzo mensile di 7,99 euro, ma con un pacchetto più ricco. I consumi della ricaricabile prevedono infatti minuti verso tutti, SMS infiniti e 80 Giga per la connessione internet, con la presenza di 6 Giga per il roaming dai paesi UE.

In alternativa alla stessa Giga 80 e alla Flash 120, gli abbonati potranno poi contare sull’usato sicuro della Giga 40. Attraverso questa tariffa, il gestore propone chiamate illimitate, SMS infiniti e 40 Giga per la connessione internet al prezzo molto contenuto di 6,99 euro.

Per tutte le offerte di Iliad, dalla Flash 120 sino alla Giga 40 è previsto un pagamento una tantum di 10 euro in sede di attivazione per la ricezione della SIM. Le tariffe sono riservate a chi effettua la portabilità da altro gestore o chi sottoscrive un nuovo numero di telefono.